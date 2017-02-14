Европарламент предложил Греции выйти из еврозоны и списать долг

15 Февраля 2017 07:08

По словам депутата от ФРГ Ханса-Олафа Хенкеля, таким образом кредиторы избавятся от необходимости в очередной раз спасать Элладу. Благодаря этому страна сможет наращивать экономический рост и бороться с безработицей. Кроме того, евродепутат заявил, что не знает экономистов, которые верят в возмещение Афинами долгов.