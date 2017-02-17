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Европарламент поддержал резолюцию о создании единой армии ЕС
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17 Февраля 2017 12:06

Европарламент поддержал резолюцию о создании единой армии ЕС

Единой армии ЕС - быть! Зеленый свет ее созданию дал Европарламент. Большинство депутатов поддержали резолюцию. Кроме того, документ предусматривает усиление централизации союза и создание должности министра финансов ЕС. Резолюцию предложил бывший премьер Бельгии и ответственный за переговоры по "Брэксит" Ги Верхофстадт. Он отметил, что Евросоюз не обязан ждать единогласия всех стран, а должен принимать решение, которое поддерживает большинство. Политологи считают, что данные меры вызваны страхом распада единой Европы.

  

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