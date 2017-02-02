Европарламент поддержал отмену виз с Грузией

2 Февраля 2017 15:12

За решение проголосовало большинство депутатов в Брюсселе. Следующим и последним шагом должно стать формальное одобрение Советом ЕС на уровне министров.

Конкретная дата реализации этого решения пока не определена. Соглашение об отмене виз для граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма. Он предполагает приостановку безвизового режима с третьими странами, если возникнет неконтролируемый приток мигрантов из этих стран в ЕС.