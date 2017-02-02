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Европарламент поддержал отмену виз с Грузией
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2 Февраля 2017 15:12

Европарламент поддержал отмену виз с Грузией

За решение проголосовало большинство депутатов в Брюсселе. Следующим и последним шагом должно стать формальное одобрение Советом ЕС на уровне министров.

Конкретная дата реализации этого решения пока не определена. Соглашение об отмене виз для граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма. Он предполагает приостановку безвизового режима с третьими странами, если возникнет неконтролируемый приток мигрантов из этих стран в ЕС.

  

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