В мире
6 Апреля 2017 15:14
С 11 июня граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны без виз
Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны. За соответствующее решение проголосовало большинство евродепутатов. После этого документ будет подписан и опубликован в официальном журнале Евросоюза. Безвизовый режим заработает ориентировочно с 11 июня. Главное условие для поездок в ЕС без виз - биометрический паспорт. Путешествовать без права работы на 90 дней каждые полгода можно будет во все страны ЕС, исключая Великобританию и Ирландию. По требованию таможенников нужно будет предоставить ряд документов, позволяющих доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия.
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