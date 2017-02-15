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Европарламент одобрил создание зоны свободной торговли между ЕС и Канадой
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15 Февраля 2017 19:05

Европарламент одобрил создание зоны свободной торговли между ЕС и Канадой

Европарламент одобрил соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕС и Канадой. Сторонники считают его самой продвинутой сделкой о свободной торговле и даже образцом для торговых договоров будущего. Подписание соглашения между тем прошло на фоне массовых протестов: в Страсбурге десятки активистов устроили акцию прямо перед зданием Европарламента. Противники сделки видят в ней угрозу достигнутым в Европе стандартам в социальной сфере, продовольственной и экологической безопасности, здравоохранении. Теперь документ должен получить одобрение национальных и региональных парламентов 28-ми стран ЕС.

  

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