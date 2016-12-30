Европа в канун новогодних праздников усиливает меры безопасности

29 Декабря 2016 12:08

Сегодня стало известно, что автоматический тормоз грузовика уберег от еще большей трагедии в Берлине 19 декабря. В Германии, которая приходит в себя после теракта, на улицах увеличилось число полицейских. Многие к тому же опасаются повторения прошлогодних событий в Кельне, когда сотни женщин стали жертвами насилия.

Юрген Матис, начальник полиции г. Кельна: "У нас в Кельне дежурят полторы тысячи полицейских. Около сотни мобильных групп патрулируют соборы, площади и мосты. Мы быстро примем меры, если что-нибудь случится".

Тимо Цилл, начальник полиции г. Гамбурга: "В Гамбурге в ночь на 1 января появятся мобильные полицейские участки, стражи порядка наденут яркие знаки отличия, чтобы их видели издалека. Рассматривается вопрос снижения громкости музыки, чтобы она не заглушала возможные призывы о помощи".

В Италии и Испании тоже повсюду усилены патрули. В Мадриде заблокировали подъезды к площади Пуэрта-дель-Соль, где в Новый год традиционно собираются тысячи людей. Заграждения появились и на рождественских ярмарках в Великобритании. Порядок там обеспечивают и сотрудники антитеррористических подразделений.