В мире
13 Января 2017 19:14
Европа находится во власти непогоды
Снежная буря в Великобритании и Германии привела к перебоям со светом. На дорогах — сотни аварий. В аэропортах Хитроу и во Франкфурте-на-Майне отменили сотни рейсов. Власти Британии советуют населению эвакуироваться с восточного побережья страны. Снегопад уже отрезал Шотландию от Великобритании. На главных трассах региона выстроились многокилометровые пробки.
Румыния также оказалась во власти арктического циклона. Во многих районах сохраняется угроза схода лавин. По этой же причине в стране закрыты более 130 дорог. По Дунаю закрыто судоходство — река наполовину замерзла.
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