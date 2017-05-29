Европа должна рассчитывать только на свои силы

29 Мая 2017 07:12

По итогам саммита G-7 в Италии канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейцам нужно самостоятельно заниматься своей судьбой и следует сохранять дружеские отношения с Великобританией и США. Меркель также отметила особое значение хороших отношений с Францией при новом президенте Эммануэле Макроне.

Напомним, саммит G-7 запомнится разногласиями между шестью участниками этого клуба и президентом США по вопросам климата и проблемам мигрантов.