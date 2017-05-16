Еврокомиссия предупреждает Венгрию, Польшу и Австрию

17 Мая 2017 12:08

В случае отказа приема беженцев странам грозят санкции. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции Димирис Аврамоулос. Он призвал Польшу и Венгрию, которые не приняли еще ни одного беженца, немедленно начать эти действия. Если до июня ситуация не изменится, то Еврокомиссия воспользуется своими полномочиями в рамках договоров и запустит процедуру по предотвращению нарушений. В частности, к странам-нарушителям могут быть применены финансовые санкции.