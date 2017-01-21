В мире
21 Января 2017 21:23
Еврокомиссия позволит странам ЕС продлить контроль на госграницах
Об этом пишет немецкая "Вельт" со ссылкой на собственные источники в Брюсселе. Осенью 2015-го, в разгар миграционного кризиса, Германия ввела контроль на границе с Австрией. Впоследствии этому примеру последовали другие государства ЕС.
Официально решение об очередном продлении погранконтроля должно быть объявлено в конце следующей недели. Отметим, Германия является самой популярной страной у мигрантов. В ФРГ направлены более двух третьих всех прошений о предоставлении убежища в Евросоюзе.
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