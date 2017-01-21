Еврокомиссия позволит странам ЕС продлить контроль на госграницах

21 Января 2017 21:23

Об этом пишет немецкая "Вельт" со ссылкой на собственные источники в Брюсселе. Осенью 2015-го, в разгар миграционного кризиса, Германия ввела контроль на границе с Австрией. Впоследствии этому примеру последовали другие государства ЕС.

Официально решение об очередном продлении погранконтроля должно быть объявлено в конце следующей недели. Отметим, Германия является самой популярной страной у мигрантов. В ФРГ направлены более двух третьих всех прошений о предоставлении убежища в Евросоюзе.