Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии

14 Июня 2017 12:03

Еврокомиссия начала официальную процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии, Польши и Чехии за отказ принимать мигрантов по квотам ЕС.

По соглашению, которое было принято еще в 2015, восточноевропейские страны должны были разместить у себя до сентября этого года 120 000 мигрантов, однако не приняли пока ни одного.

Ранее в Варшаве на встрече министров внутренних дел стран Вышеградской четверки руководитель МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что и в дальнейшем страна не собирается принимать беженцев.

Мариуш Блащак, министр внутренних дел Польши:

"Мы считаем, что Европейская комиссия не права. Идея наказать страны Вышеградской группы необоснованна. Политика в отношении безопасности - это политика внутреннего, а не европейского значения. Моей задачей является сохранение безопасности Польши и поляков".

Против выполнения миграционных квот выступают все страны Вышеградской группы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что чиновники Евросоюза продолжают политику открытых дверей по отношению к беженцам, тогда как перед лицом террористических атак необходимо закрыть границы.

В результате против этих стран могут ввести санкции: они могут быть подвергнуты крупным денежным штрафам. Между тем общее число беженцев, прибывших в страны ЕС за последние несколько лет, - уже более двух с половиной миллионов человек.