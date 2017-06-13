В мире
14 Июня 2017 07:07
Еврокомиссия инициировала дело против Чехии, Польши и Венгрии
Еврокомиссия инициировала дело против Чехии, Польши и Венгрии из-за отказа принимать беженцев из Греции и Италии. Согласно соглашению, которое было принято в 2015, восточноевропейские страны должны были разместить у себя до сентября этого года 120 000 мигрантов, однако не приняли пока ни одного.
Власти Венгрии называют последние события вымогательством. Заместитель главы МИД Польши Конрад Шимански заявил, что "данная процедура лишь углубит политическую напряженность внутри ЕС". А премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что ситуация с безопасностью в ЕС ухудшается, при этом система распределения беженцев не работает.
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