Еврокомиссия готова ввести санкции против Чехии, Польши и Венгрии

14 Июня 2017 21:06

Западной и восточной части ЕС грозит еще больший раскол. Еврокомиссия готова ввести санкции против Чехии, Польши, Венгрии и даже заморозить отношения. Рассорили европейцев беженцы и вопрос их распределения. Власти трех стран "Вышеградской четверки" уже дали жесткий ответ. Они намерены отстаивать свои права в суде, так как уверены - решение ЕС подрывает внутреннюю безопасность государств. Внутриевропейские баталии - в материале Ольги Давидович.

Процесс запущен. Европейская комиссия сообщила о введении мер против трех стран "Вышеградской четверки", которые отказываются принимать мигрантов. Это Венгрия, Чехия и Польша. В официальном заявлении говорится, что переговоры с отступниками велись с начала года в надежде урегулировать проблему во внесудебном порядке, но результатов еврокомиссары так и не добились.

Димитрис Аврамопулос, европейский комиссар по вопросам миграции: "Размещение мигрантов - это не выбор. Это не только моральный шаг, это законное решение, принятое коллективно, с правовыми обязательствами. И исполнять его надо коллективно без исключений. Мы много говорили и теперь время действовать. Мне жаль, но мы решили запустить процедуру заморозки против Чехии, Венгрии и Польши".

Процедура предусмотрена договором о функционировании ЕС от 2007 года: если государство нарушает действующие в рамках ЕС общие обязательства, дело может быть передано в Европейский суд. А там уже решат, как наказать. Например, за каждого непринятого беженца в странах ЕС предусмотрен штраф в размере 250 тысяч евро. В качестве самой суровой меры, которая, впрочем, еще ни разу не применялась, государства могут быть лишены права голоса в Совете Евросоюза. Власти Венгрии, Чехии и Польши уже заявили, что готовы отстаивать свое мнение в суде, так как уверены - решение ЕС подрывает внутреннюю безопасность государств.

Мариуш Блащак, Министр внутренних дел Польши: "Мы считаем, что Европейская комиссия не права. Идея наказать страны Вышеградской группы необоснованна. Политика в отношении безопасности - это политика внутреннего, а не европейского значения. Моей задачей является сохранение безопасности Польши и поляков".

Никакой угрозы мигранты не несут, так как до распределения проходят проверку, снимаются отпечатки пальцев и так далее, уверяют в Еврокомиссии. Но для "четверки" это не аргументы. Более того, венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Брюссель в пособничестве терроризму. И пообещал, что в вопросе квот будет непреклонен.

Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии: "Я обещаю, до тех пор, пока я нахожусь на должности премьер-министра Венгрии, забор на южной границе, препятствующий проникновению нелегалов на территорию нашего государства, будет стоять. И наше правительство не уступит шантажу из Брюсселя в вопросе принятия обязательных квот по мигрантам".

Страны "Вышеградской четверки", согласно квотам, должны были принять 11 тысяч беженцев. Приняли всего 28 человек. Словакия из них забрала 16 и не попадает под санкции. Чехия 12, но будет наказана, так как на прошлой неделе правительство страны заявило, что больше не хочет иметь дела с квотами по мигрантам.

Лубомир Заоралек, Министр иностранных дел Чехии: "Система квот бессмысленна. Идея о том, что мы будем по Европе перемещать массы людей, нам кажется ошибочной: будем брать людей, они от нас все равно убегут, мы же будем делать вид, что все исполнено. Кроме того, были разработаны правила, которые не дают нам шансов провести нормальную процедуру предоставления убежища. На нее нет времени, а нам надо оценить аспекты безопасности".

Общее число беженцев, которые прибыли в Европу за последние два года, - свыше двух с половиной миллионов человек. Из них Брюссель хочет распределить по странам ЕС 160 тысяч из пунктов их размещения в Греции и Италии. Там с ними не справляются. Накануне власти Рима даже попросили МВД страны не направлять больше в город беженцев. Иностранных граждан там и так порядка 13 % от всего населения. На данный момент известно, что государства - члены Евросоюза приняли всего 18 тысяч человек. При этом Австрия также раньше была против квот, но на фоне угроз в адрес Венгрии, Чехии и Польши выразила готовность пустить к себе 50 человек.