Еврокомиссия готова оказать необходимую помощь Италии после очередного землетрясения

18 Января 2017 19:06

Об этом заявил председатель еврооргана Жан-Клод Юнкер. Три подземных толчка магнитудой 5,4 сотрясли центральную часть Италии. Эпицентр находился между областями Марке и Абруццо. Сильные колебания ощутили жители Рима и Флоренции. Пока никакой информации о серьезных разрушениях и жертвах нет, но в столице Италии в качестве мер безопасности приостановлено движение по двум линиям метро. Кроме того, премьер-министр страны поручил направить дополнительные подразделения военных в места, пострадавшие от землетрясения. Там есть вероятность схода лавин.