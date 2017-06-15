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Еврогруппа договорилась о выделении Греции нового транша помощи
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16 Июня 2017 08:02

Еврогруппа договорилась о выделении Греции нового транша помощи

Еврогруппа договорилась о выделении Греции нового транша помощи на 8,5 миллиарда евро. Большую часть суммы используют на обслуживание внешнего долга Афин. Остальные деньги пойдут на покрытие других задолженностей. Кроме того, Еврогруппа может рассмотреть возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов максимум на 15 лет. Но решение примут не раньше середины следующего года.

  

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