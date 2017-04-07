7 Апреля 2017 21:25

Беларусь крайне обеспокоена эскалацией напряженности в Сирии, говорится в заявлении МИД Беларуси. Официальный Минск призывает все вовлеченные стороны предпринять действенные меры по деэскалации конфликта. В то же время в ведомстве отмечают, что любые обвинения в использовании химоружия должны быть подтверждены компетентными заключениями институтов ООН.

Этим утром суда ВМФ США обстреляли крылатыми ракетами сирийский аэродром Шайрат. Погибли 10 военных и 9 мирных граждан, среди них четверо детей. Формальной причиной для нападения, которое было совершено в обход Совбеза ООН, стало применение химического оружия на территории сирийской провинции Идлиб. В США уверены, что запрещенное вооружение использовалось войсками Башара Асада. Официальный Дамаск обвинения отвергает. Действия США жестко осудили в Кремле. Эксперты гадают, во что выльется новое обострение в регионе.

Сюжет Юрия Козлова:

Американский удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс стал полной неожиданностью для мирового сообщества. Еще во время предвыборной кампании в США Дональд Трамп обещал, что Вашингтон перестанет играть роль мирового жандарма. А буквально несколько дней назад постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявляла, что Белый дом отказался от идеи свергнуть Башара Асада.

Ранним утром американские военные корабли выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат - его использовали ВВС Сирии. Половина ракет до цели не долетела. Остальные буквально стерли объект с лица земли. В обращении к нации Дональд Трамп отметил, что атака стала ответом на бомбардировку сирийской авиацией города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В этом населенном пункте были распылены некие отравляющие вещества. Предположительно, хлор либо зарин. Погибли около ста человек. Страны Запада обвинили в химатаке официальный Дамаск.

Дональд Трамп, президент США: "Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака. Предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия — в интересах национальной безопасности США. Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии".

Сирийские военные обвинения в использовании запрещенных вооружений отрицают. Минобороны Арабской Республики заявило, что в результате авиаудара по Хан-Шейхуну военные разбомбили склад с химоружием, который принадлежал боевикам. Накануне трагедию обсудил Совбез ООН, но принять итоговую резолюцию членам Совета не удалось - стороны не сошлись в формулировках. США и государства ЕС настаивали на вине Асада, Москва призывала к расследованию ЧП.

Действия США в Сирии уже поддержали практически все страны Евросоюза, а также Израиль, Турция, Саудовская Аравия, Австралия, Япония. Резко осудил нападение Иран. В российском МИДе атаку назвали беспричинной агрессией против суверенной страны и отметили, что ракетный удар проводился без санкции Совета Безопасности. Это прямое нарушение международного права. Также Сергей Лавров вспомнил вторжение в Ирак в 2003 - формальным поводом для него тоже стало химическое оружие. Его, к слову, так и не нашли.

На фоне американского ракетного удара Россия пообещала усилить сирийскую систему ПВО и отказалась от сотрудничества с США в воздухе. К берегам Сирии отправлен фрегат "Адмирал Григорович". Кроме того, Кремль призвал Совбез ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения нападения. Российские парламентарии отмечают, с одной стороны, реакция Москвы должна быть жесткой, с другой - не привести к конфронтации с США. Кстати, несмотря на поддержку большинства развитых стран, у рядовых американцев идея Пентагона ввязать страну в новый конфликт восхищения не вызывает.

По какому сценарию будут развиваться события - неясно. Многие эксперты считают, что главной целью ударов по сирийской базе Шайрат было отвлечь внимание общественности от гибели мирных граждан в иракском Мосуле. В конце марта в результате авианалета американских ВВС там погибло около 200 гражданских. Именно поэтому, говорят аналитики, конфликт вряд ли перерастет в некое масштабное противостояние. Более того, любой удар по сирийской армии усиливает позиции исламистов на Ближнем Востоке.

Как сообщают арабские СМИ, после американского удара радикальные группировки в провинции Идлиб перешли в наступление. Бои, в частности, начались и возле самой авиабазы Шайрат.