В мире
26 Апреля 2017 21:15
Эскадрилья современных истребителей-бомбардировщиков F-35 США прибыла в Эстонию
Несколько недель самолеты будут использоваться американскими пилотами для учебных полетов, сообщают источники.
Среди прочего самолеты должны показать способности скрываться от российских радаров, расположенных на границах со странами Балтии. Первая временная дислокация в Европе самолетов-невидимок пятого поколения рассматривается США и их союзниками как символическая акция. Она позволит пилотам ближе познакомиться с условиями действий в европейском регионе и еще раз заверить "союзников и партнеров в приверженности США поддержанию мира и стабильности" - говорится в заявлении командования американских ВВС в Европе.
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