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Еще одна ночь протестов в Румынии
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13 Февраля 2017 09:00

Еще одна ночь протестов в Румынии

Воскресным вечером на центральной площади Бухареста вновь собрались тысячи манифестантов. Они требуют отставки правительства. Не снизили накала страстей ни отставка министра юстиции, ни отказ Кабинета министров от спорной реформы уголовного законодательства, ни холодная погода. Накануне на улицы вышли и сторонники нынешнего правительства. Полиции пришлось занять позиции, чтобы предотвратить столкновения противоборствующих сил.

  

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