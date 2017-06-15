Главная>>В мире>>Еще один жилой дом загорелся в Лондоне
В мире
RSS
Еще один жилой дом загорелся в Лондоне
Скачать Поделиться

16 Июня 2017 09:02

Еще один жилой дом загорелся в Лондоне

В Лондоне загорелся еще один жилой дом, сообщают информагентства. Пожар вспыхнул на последнем этаже трехэтажного жилого дома в районе Шедвелл на востоке Лондона. В пожарную службу поступило около 36 звонков от жителей Шедвелла. Пожарные выехали на место происшествия и сейчас борются с возгоранием. Причина ЧП устанавливается.

Это произошло через два дня после пожара в жилом доме Гренфелл-тауэр на западе столицы Великобритании. Пожар в 24-этажном здании вспыхнул в ночь на 14 июня. По последней информации, число погибших достигло 17 человек, в больницах остаются 37 пострадавших. По мнению полиции, список жертв еще будет расти по мере обнаружения останков погибших.

  

Другие новости

В США рухнул дирижабль У ЗША ўпаў дырыжабль 16.06.2017 07:07 / В мире В США рухнул дирижабль

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =