21 Декабря 2016 21:16

ЕС, США и Россия усиливают меры безопасности после теракта в Берлине.

В Москве подъезды к местам массовых гуляний будут блокироваться большегрузными автомобилями, в туристических районах европейских столиц устанавливают специальные бетонные заграждения. В американских городах увеличено число полицейских патрулей.

Билл Де Блазио, мэр г. Нью-Йорк: "Я не могу сказать, что существует какая-то определенная угроза. Тем не менее, мы усилили охрану рождественских ярмарок. В Нью-Йорке работают команды быстрого реагирования. Мы развернули их всего через час или два после нападения в Берлине. Особый режим будет действовать до тех пор, пока мы будем считать такие меры целесообразными".

Расследование трагедии в Берлине продолжается. Однако следствие, судя по всему, зашло в тупик. Этим утром главный подозреваемый в совершении теракта - 23-летний пакистанец - был отпущен на свободу. Полиция не нашла никаких улик, которые говорили бы о его причастности к нападению. Сейчас правоохранители разыскивают 21-летнего гражданина Туниса. На месте преступления было найдено удостоверение беженца на его имя. Этим вечером в полицию поступил звонок, что тунисца видели в торговом центре Дюссельдорфа. Однако эта информация не подтвердилась. Ранее ответственность за совершение дерзкой атаки взяла на себя группировка "Исламское государство". Напомню, в понедельник неизвестный мужчина похитил грузовик, застрелив при этом водителя-поляка, и въехал на фуре в толпу людей, собравшуюся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек. 14 пострадавших остаются в критическом состоянии. В стране был объявлен траур. В посольстве Германии в Беларуси открыта книга соболезнований.