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ЕС рассчитывает на получение всемерной и недвусмысленной поддержки со стороны администрации Дональда Трампа
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20 Февраля 2017 21:11

ЕС рассчитывает на получение всемерной и недвусмысленной поддержки со стороны администрации Дональда Трампа

Европейский союз рассчитывает на получение всемерной и недвусмысленной поддержки со стороны администрации президента Дональда Трампа. Такую надежду выразил Председатель Европейского совета Дональд Туск после переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом. Он в свою очередь подчеркнул, что по указанию президента Трампа США намерены искать новые способы для нового соприкосновения с Россией.

В Брюсселе Пенс подтвердил лидерам ЕС и НАТО приверженность США европейским союзникам. Идея альянса не является устаревшей, а европейская безопасность по-прежнему основывается на НАТО и возможностях трансатлантического сотрудничества.

  

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