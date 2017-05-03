ЕС повысил сумму компенсации по Брекситу до ста миллиардов евро

3 Мая 2017 12:09

Об этом пишет "Файнэншл Таймс". Прямые запросы об этом поступили от нескольких государств - участников Евросоюза. В частности от Франции и Германии. Выделенные Соединенным Королевством средства Брюссель планирует направить на администрирование ЕС.

Реакция Лондона не заставила себя ждать. Секретарь по вопросам Брексита Дэвид Дэвис заявил, что Туманный Альбион не заплатит такую сумму. Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ожидает жестких переговоров с чиновниками Евросоюза по Брекситу.