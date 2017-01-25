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26 Января 2017 09:11

ЕС на три месяца продлил пограничный контроль в Шенгенской зоне

Это касается пропускных пунктов на въезде в Австрию, Германию, Данию, Швецию. Решение связано с потоком мигрантов, так как в Грецию после закрытия балканского маршрута все равно прибывали беженцы. В Еврокомиссии считают, что условия для возвращения к нормальному шенгенскому режиму пока не созданы. А отмена пограничного контроля может привести к волне вторичной миграции - уже внутри ЕС.