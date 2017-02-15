Эрмитаж обновил экспозицию, посвященную Ближнему Востоку

16 Февраля 2017 07:09

Всего представлено более 200 предметов искусства, около половины - впервые. Среди новых экспонатов стеклянная лампа с эмалевой росписью XIV века, которая была сделана в Египте или Сирии. Ее восстановление потребовало 2 года кропотливой работы реставраторов - она была расколота на 350 кусочков. Для гостей выставки обновленная экспозиция откроется сегодня.