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Эрмитаж обновил экспозицию, посвященную Ближнему Востоку
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16 Февраля 2017 07:09

Эрмитаж обновил экспозицию, посвященную Ближнему Востоку

Всего представлено более 200 предметов искусства, около половины - впервые. Среди новых экспонатов стеклянная лампа с эмалевой росписью XIV века, которая была сделана в Египте или Сирии. Ее восстановление потребовало 2 года кропотливой работы реставраторов - она была расколота на 350 кусочков. Для гостей выставки обновленная экспозиция откроется сегодня.

  

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