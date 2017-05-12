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Эммануэль Макрон сегодня официально станет новым президентом Франции
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14 Мая 2017 09:08

Эммануэль Макрон сегодня официально станет новым президентом Франции

В Елисейском дворце через два часа пройдет церемония передачи власти. Все должно пройти в дружественной атмосфере, заверил пока еще президент республики Франсуа Олланд. По протоколу, Эммануэль Макрон приедет в резиденцию главы государства, встретится со своим предшественником, а после проводит его до порога. Далее отправится к Могиле Неизвестного Солдата, а затем в парижскую мэрию. Дальше новый президент Франции сломает традицию и вместо визита в Германию, как это сделали до него Олланд и Саркози, поедет в одно из подразделений французской армии, которое находится за границей.

  

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