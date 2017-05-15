В мире
15 Мая 2017 07:03
Эммануэль Макрон сделал первые кадровые назначения на посту президента Франции
Генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер; Патрис Строзда занял должность директора кабинета президента. Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаль Эмельян. Сегодня новый президент Франции совершит первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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