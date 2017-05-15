Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Эммануэль Макрон сделал первые кадровые назначения на посту президента Франции
В мире
RSS
Эммануэль Макрон сделал первые кадровые назначения на посту президента Франции
Скачать Поделиться

15 Мая 2017 07:03

Эммануэль Макрон сделал первые кадровые назначения на посту президента Франции

Генеральным секретарем Елисейского дворца станет 44-летний Алекси Колер; Патрис Строзда занял должность директора кабинета президента. Специальным советником Макрона назначен 30-летний Исмаль Эмельян. Сегодня новый президент Франции совершит первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

  

Другие новости

В Австрии захвачен банк У Аўстрыі захоплены банк 12.05.2017 15:10 / В мире В Австрии захвачен банк

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =