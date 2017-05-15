Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность реформировать Евросоюз
В мире
RSS
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность реформировать Евросоюз
Скачать Поделиться

16 Мая 2017 07:02

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель выразили готовность реформировать Евросоюз

Вчера новый президент Франции побывал в Берлине с первым заграничным визитом после инаугурации. В ходе пресс-конференции Меркель заявила, что "Евросоюз переживает непростые времена, но сильная Франция поможет их пережить". Канцлер заверила, что готова тесно сотрудничать с Парижем над разработкой дорожной карты по более глубокой интеграции стран ЕС. Макрон заявил, что в единой Европе должно быть меньше бюрократии, и анонсировал крупные реформы во Франции.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =