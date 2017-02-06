Елизавета Вторая отмечает 65 лет пребывания на троне

6 Февраля 2017 12:08

Она стала первым британским монархом, которой довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей. По традиции Королева Великобритании сегодня услышит артиллерийский салют и короткий концерт в Грин-парке. Британский Королевский монетный двор в честь этого события выпустил новую коллекционную серию. На лицевой стороне монет, отчеканенных из разных металлов, - профиль Елизаветы Второй.