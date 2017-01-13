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Эксперты опознали тела 70 погибших при крушении Ту-154 в Черном море
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13 Января 2017 12:06

Эксперты опознали тела 70 погибших при крушении Ту-154 в Черном море

О ходе исследований сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы. В числе опознанных – журналисты, художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, глава департамента культуры Минобороны России Антон Губанков, 10 членов экипажа и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Большинство погибших похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. Церемонии должны пройти в ближайшие дни.

  

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