Эксперты называют судьбоносным голосование на досрочных парламентских выборах в Великобритании

8 Июня 2017 19:08

В Великобритании продолжается голосование на досрочных парламентских выборах. Эксперты называют его судьбоносным. Фактически эта кампания является вотумом доверия правительству Терезы Мэй, которое отвечает за выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Главный ее соперник - лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Британские СМИ часто называют его "неизбираемым политиком" из-за слишком левых взглядов. Однако Корбину неожиданно удалось сократить разрыв с Мэй. Британцы считают, что причина - в серии терактов, которые потрясли страну в последние месяцы. На фоне нападений Корбин обрушился с критикой на инициативу действующего правительства о массовых сокращениях в силовых структурах.

Миранда Ли, жительница г. Лондона: "Мне кажется, что сторонников Корбина пусть и меньше, но они более активные. Он выступил против сокращения полицейских, и это позволило ему нанести серьезный удар по рейтингу Мэй. Теперь родные и знакомые убитых и пострадавших в ходе терактов винят в произошедшем Мэй, ведь это она была инициатором сокращений в силовых структурах. То есть многие думают, что если бы у власти была оппозиция, ситуация развивалась бы по-другому, и всех этих трагических событий не произошло бы".

К слову, уровень террористической угрозы в Великобритании остается высоким. Сегодня в Лондоне из-за подозрительного предмета была эвакуирована Трафальгарская площадь. На месте работает полиция. Избирательные участки в стране закроются в 10 вечера по местному времени, в Минске будет уже полночь. Итоги выборов станут известны к полудню пятницы.