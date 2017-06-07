Эксперты МАК опровергают выводы специалистов из Варшавы о крушении польского борта № 1 под Смоленском

8 Июня 2017 19:10

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета опровергают выводы специалистов из Варшавы о крушении польского борта № 1 под Смоленском. В интервью "РИА Новости" представитель комитета отметил, что лайнер разбился после того, как опустился ниже безопасной высоты, несмотря на предупреждения диспетчеров о неподходящих условиях для посадки. Также техническая комиссия МАК не выявила признаков взрыва на борту воздушного судна.

Год назад Польша опубликовала отчет о собственном расследовании трагедии. В документе говорится, что борт № 1 начал разрушаться в воздухе в 900 метрах от места падения, а с регистраторов пропали последние секунды записей.