Экс-глава ФБР дал письменные показания Конгрессу о контактах с Трампом

8 Июня 2017 08:00

Экс-глава ФБР Джеймс Коми дал письменные показания Конгрессу о контактах с президентом США. Коми описывает ужин с Трампом в январе, на котором, как ему показалось, президент пытался установить "нечто вроде патронажных отношений" с ФБР. Экс-глава ФБР утверждает, что Трамп просил его прекратить расследование в отношении своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого подозревали в сокрытии контактов с послом России в США Сергеем Кисляком. Сегодня Джеймс Коми ответит на вопросы комитета по разведке в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы США.

Дональд Трамп, тем временем, в своем Twitter сообщил, что выбрал нового главу ФБР. Он будет номинировать на эту должность Кристофера Рея, который работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша.