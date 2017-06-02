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Экологические проблемы на планете можно решить благодаря переработке углекислого газа
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2 Июня 2017 12:03

Экологические проблемы на планете можно решить благодаря переработке углекислого газа

В Швейцарии считают, что решить экологические проблемы на планете можно благодаря переработке углекислого газа. Первый в мире такой завод построили в Цюрихе. Вентиляторы здесь всасывают воздух и фильтруют СО2. Выделяемое тепло подают в теплицы через подземный трубопровод. К слову, это не единственное применение углекислого газа. Его также можно использовать, чтобы делать газированные напитки или создавать топливо. Ожидается, что завод будет перерабатывать около 900 тонн газа в год. Конечная цель - до 2025 года собрать до 1% всех выбросов углекислого газа в мире. 

  

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