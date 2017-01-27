Эхо Второй мировой отозвалось в дате 27 января еще одним напоминанием

27 Января 2017 21:37

Сегодня во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста. 72 года назад советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, находившийся на территории оккупированной Польши. Лагерь стал одним из главных символов Холокоста.

За время войны жертвами лагеря смерти стали около полутора миллионов человек, из них миллион 100 тысяч узников составляли евреи. Также в лагере фашистами были уничтожены представители польской интеллигенции и советские военнопленные. Основная церемония по традиции состоялась в музее, созданном на месте бывшего лагеря смерти. Пришедшие прочли молитвы, возложили цветы. Сегодня специалисты восстанавливают бараки в комплексе Аушвиц-2. Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.