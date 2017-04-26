В мире
27 Апреля 2017 07:04
Египет с 1 июня перейдет на электронные въездные визы для туристов
Об этом сообщили в Министерстве туризма страны. Согласно новым правилам, подать заявление на египетскую визу, оплатить и получить ее можно будет в любой точке мира. Данная мера призвана стимулировать приток туристов, которых, согласно прогнозам, в этом году приедет до 10 миллионов человек. Ранее египетские СМИ сообщили о повышении стоимости визы с 25 до 60 долларов. Однако предупредили, что подобное решение может быть пересмотрено властями.
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