Египет повышает пошлину на въезд

25 Февраля 2017 12:15

Египет почти в два с половиной раза повышает пошлину на въезд. С 1 марта визовый сбор в аэропортах арабской республики увеличится с 25 до 60 долларов для однократной и 70 долларов - для многократной въездной визы. О решении МИД этой страны уведомил туркомпании, посольства и погранпункты. В настоящее время Египет переживает рост цен, экономические и финансовые проблемы. А туризм - один из основных источников дохода.