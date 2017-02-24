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Египет повышает пошлину на въезд
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25 Февраля 2017 12:15

Египет повышает пошлину на въезд

Египет почти в два с половиной раза повышает пошлину на въезд. С 1 марта визовый сбор в аэропортах арабской республики увеличится с 25 до 60 долларов для однократной и 70 долларов - для многократной въездной визы. О решении МИД этой страны уведомил туркомпании, посольства и погранпункты. В настоящее время Египет переживает рост цен, экономические и финансовые проблемы. А туризм - один из основных источников дохода.

  

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