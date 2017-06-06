Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов

7 Июня 2017 09:07

Американский киноактер Джордж Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, стали родителями близнецов. Об этом сообщается в официальном заявлении пары. Новорожденных назвали Элла и Александр. Как отметили родители, малыши чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и "их дела в порядке". Несмотря на достаточно зрелый возраст, и 56-летний Клуни, и его 39-летняя супруга стали родителями впервые.