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Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов
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7 Июня 2017 09:07

Джордж и Амаль Клуни стали родителями близнецов

Американский киноактер Джордж Клуни и его жена, правозащитница Амаль Клуни, стали родителями близнецов. Об этом сообщается в официальном заявлении пары. Новорожденных назвали Элла и Александр. Как отметили родители, малыши чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и "их дела в порядке". Несмотря на достаточно зрелый возраст, и 56-летний Клуни, и его 39-летняя супруга стали родителями впервые.

  

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