17 Января 2017 09:12

Его называют королем комедии. Известный актер, сценарист и продюсер Джим Керри отмечает сегодня юбилей. Легендарному комику исполняется 55. С самого детства он обожал пародии и веселил одноклассников, изображая Леонида Брежнева и Джека Николсона. Сейчас на счету Джима Керри роли более чем в сорока кинолентах. Среди них такие популярные и любимые миллионами зрителей комедии, как "Маска", "Гринч - похититель Рождества", "Брюс Всемогущий" и многие другие. Не менее успешен Керри и как драматический актер – его роли в фильмах "Шоу Трумана" и "Человек на Луне" отмечены "Золотым глобусом".