Дымовая ловушка в сердце Венеции

18 Марта 2017 09:08

Накануне неизвестные взорвали две дымовые шашки на знаменитой площади Сан-Марко. Инцидент вызвал панику у туристов и местных жителей. В воздухе резко запахло химическим веществом, а густые клубы дыма окутали все вокруг. Люди поспешили скрыться в узких улочках, приняв инцидент за теракт. На место ЧП прибыла полиция и установила, что панику в городе спровоцировали воры, которые под дымовой завесой попытались ограбить известный ювелирный магазин. Впрочем, продавщицы успели заблокировать входную дверь, а злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Ведется их розыск.