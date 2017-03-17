В мире
18 Марта 2017 09:08
Дымовая ловушка в сердце Венеции
Накануне неизвестные взорвали две дымовые шашки на знаменитой площади Сан-Марко. Инцидент вызвал панику у туристов и местных жителей. В воздухе резко запахло химическим веществом, а густые клубы дыма окутали все вокруг. Люди поспешили скрыться в узких улочках, приняв инцидент за теракт. На место ЧП прибыла полиция и установила, что панику в городе спровоцировали воры, которые под дымовой завесой попытались ограбить известный ювелирный магазин. Впрочем, продавщицы успели заблокировать входную дверь, а злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Ведется их розыск.
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