Двойной теракт в Тегеране

В мире
7 Июня 2017 19:08
Двойной теракт в ТегеранеЭкстремисты атаковали здание парламента и одну из главных достопримечательностей Ирана - мавзолей имама Хомейни. Погибли не менее 12 человек. По последним данным, около полусотни - ранены. Все четыре террориста ликвидированы. Двое из них взорвали себя. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка ИГИЛ. МВД страны проводит экстренное совещание по безопасности в Тегеране и расследованию нападений.
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