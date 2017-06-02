Двойной теракт в Лондоне

4 Июня 2017 09:00

Внимание всего мира сегодня приковано к Лондону. В британской столице совершен двойной теракт. Сначала фургон сбил пешеходов на мосту. Погибли не менее 6 человек, еще около 50 пострадали. Инцидент произошел примерно в полпервого ночи. Микроавтобус со скоростью 80 километров в час выехал на тротуар. После наезда на пешеходов продолжил двигаться от моста к BoroMarket. Подозреваемые покинули автомобиль, несколько человек получили ножевые ранения. Нападению подвергся и ресторан возле рынка. Скотланд-Ярд быстро отреагировал на атаку.

Это уже третий теракт в Великобритании за 2 с половиной месяца. Сейчас в Соединенном Королевстве действует "серьезный" уровень террористической угрозы. Официальные представители ряда стран уже выразили соболезнования в связи с гибелью людей, а также заявили о поддержке британских властей.