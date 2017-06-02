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3 Июня 2017 12:08

Два работника известного рок-фестиваля задержаны в Германии

Мужчин подозревают в подготовке теракта. Один из них связан с исламистами. На шоу Rock and Ring под открытым небом съехались 90 тысяч фанатов, но фестиваль остановили и объявили массовую эвакуацию. Организаторы крупнейшего оупен-эйра Германии планируют все же продолжить рок-фестиваль сегодня.