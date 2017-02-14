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Два поезда столкнулись в Люксембурге
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14 Февраля 2017 19:02

Два поезда столкнулись в Люксембурге

Два поезда - грузовой и пассажирский - столкнулись в Люксембурге.

Машинист последнего погиб, еще 6 человек получили травмы - им оказывается медицинская помощь. Причина аварии пока не установлена. По словам очевидцев, перед столкновением произошел еще один инцидент: через пути пытался переехать автомобиль и тем самым создал преграду для движения поездов. Железнодорожное сообщение Люксембурга с Францией было частично приостановлено, по маршруту временно ходят автобусы.

  

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