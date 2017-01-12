Два мощных взрыва прогремели в столице Афганистана у здания парламента

10 Января 2017 19:04

По последним данным, погибли 27 человек, около 70 пострадали. Как сообщают местные СМИ, сначала террорист-смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от правительственного здания. После чего там же взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за атаку взяли на себя боевики движения "Талибан". Целью террористов были сотрудники афганского парламента.