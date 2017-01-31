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Два козла умудрились застрять в одном бидоне
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31 Января 2017 15:14

Два козла умудрились застрять в одном бидоне

Пользователей Интернета сегодня развеселило видео, в котором два козла не поделили и застряли в одном бидоне. На кадрах видно, что животные никак не могут освободиться из плена самостоятельно. Тогда на помощь им приходят случайные прохожие. Одному из мужчин пришлось постараться, чтобы освободить упрямых парнокопытных из сосуда.

  

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