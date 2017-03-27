27 Марта 2017 08:03

Стрельба не прекращается в Америке. На этот раз два человека погибли в Кливленде, штат Огайо. Подробности происшествия полиция пока не раскрывает. Однако известно, что в результате инцидента огнестрельные ранения получили четыре человека. Двое из них позже скончались в больнице. Это молодые люди 17 и 19 лет. Напомним, ранее стало известно о стрельбе в ночном клубе в Цинциннати. Тоже в штате Огайо. Погиб один человек. Еще 15 ранены.