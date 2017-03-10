10 Марта 2017 19:03

ДТП в Непале: погибли не менее 26-ти человек, еще 36 пострадали. Автобус сорвался с дороги и пролетел около 200 метров вниз по склону. По некоторым данным, транспортное средство было перегружено: в нем находилось более 60-ти пассажиров. Причиной ДТП могло стать превышение скорости.