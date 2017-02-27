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27 Февраля 2017 15:08

ДТП с взрывом

В Греции водитель - 24-летний сын миллионера Вакакиса, владельца сети розничной торговли игрушками - потерял управление на трассе в 80 километрах от Афин и врезался в авто, стоявшее на площадке для отдыха. При ударе машины взорвались. Погибли женщина, трехлетний ребенок, виновник аварии и его друг. Предположительно, водитель не справился с управлением на большой скорости.