ДТП с участием школьных автобусов в Онтарио

13 Июня 2017 07:05

ДТП с участием школьных автобусов в канадской провинции Онтарио. Госпитализированы более 20-ти детей. У них травмы различной степени тяжести. Но, как заверили медики, угрозы жизни нет. Всего в момент столкновения в автобусах находился 51 ребенок. Причины аварии выясняет полиция.