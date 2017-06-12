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ДТП с участием школьных автобусов в Онтарио
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13 Июня 2017 07:05

ДТП с участием школьных автобусов в Онтарио

ДТП с участием школьных автобусов в канадской провинции Онтарио. Госпитализированы более 20-ти детей. У них травмы различной степени тяжести. Но, как заверили медики, угрозы жизни нет. Всего в момент столкновения в автобусах находился 51 ребенок. Причины аварии выясняет полиция.

 

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