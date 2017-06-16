Драма с заложниками в пригороде австралийского Мельбурна завершилась благополучно

16 Июня 2017 15:08

Вооруженный пистолетом человек примерно три часа удерживал в частном доме женщину и четверых детей. Около получаса назад мужчина сам сдался властям после переговоров с полицейскими. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Здоровью женщины и детям ничто не угрожает. На время ЧП жители района были эвакуированы из соображений безопасности.